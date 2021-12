Fuchs troeft Kühner en Ahlmann af in 1.50m Londen

Het was zojuist een spannende strijd in de barrage van de 1.50m-rubriek in Londen. De top drie zat ontzettend dicht op elkaar. Martin Fuchs ging verder met wat hij zondag in Genève ook al deed. De jonge Zwitser trok aan het langste eind en schreef met de dertienjarige Oldenburger The Sinner (v. Sanvaro) de wedstrijd op zijn naam. De combinatie legde de barrage foutloos af en zette de winnende tijd van 32,84 seconden neer.

Voor de barrage kwalificeerden zich twaalf combinaties. Acht paren hielden de lei voor de tweede keer schoon en streden fel om de winst.

Kühner komt 0,09 seconden tekort voor zege

Max Kühner deed er alles aan om Fuchs van de troon te stoten, maar het lukte hem net niet. Met de negenjarige vos EIC Coriolis des Isles (v. Zandor Z) kwam hij 0,09 seconden tekort voor de zege.

Ahlmann maakt top drie compleet

Christian Ahlmann stond lang aan kop totdat Fuchs en Kühner zijn tijd nog verbeterden. Met de Stakkato Gold-zoon Solid Gold Z kwam hij zonder kleerscheuren door het parcours en passeerde de finish in 32,95 seconden. De combinatie deed eind november in Praag ook al goede zaken door derde te worden in het 1.50m direct op tijd.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl