Fuchs wint 5* debuut Royal Windsor met Nederlandse veilingtopper

De veilingtopper van de Dutch Sport Horse Sales veiling in 2021 won vandaag zijn internationale debuut op vijfsterren niveau. De negenjarige Viper Z werd twee jaar geleden verkocht voor 750.000 euro en vertrok naar de stallen van Martin Fuchs. De topruiter kan duidelijk goed uit de voeten met de Vigo D’Arsouilles-zoon want vandaag won hij zijn eerste 5* 1.50m rubriek met de ruin.

Martin Fuchs was blij met het resultaat maar benadrukte dat er altijd druk is om een paard goed op te leiden, ongeacht het prijskaartje. ”Het is geweldig dat Viper Z zijn 5* debuut wint maar er komt altijd een bepaalde druk bij kijken, wat het prijskaartje ook is. Hij was nog groen toen hij bij ons kwam maar zijn kwaliteiten zijn buitengewoon. Veel mensen kennen hem van de veiling en als ze mij vragen welk paard dit is zeg ik altijd die dure,” grapt Fuchs.

Wereldtop

Fuchs wist de rubriek te winnen door Viper Z in 37.03 seconden naar de finish te sturen. Het scheelde een haar of het was Daniel Deusser geweest die het 1,50m zou winnen. De Duitse topruiter reed Kiana van het Herdershof (v. Toulon) in 37.08 seconden naar de tweede plaats. De 23-jarige Jodie Hall Mcateer tekende voor het derde resultaat. De amazone reed Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman) in 37.45 seconden naar huis. Ook Max Kühner, Ben Maher, Kent Farrington en Kevin Staut vinden we terug in de top tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ H&H