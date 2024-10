Funky Fred Marienshof Z tweede in 1.50m Vejer de la Frontera onder nieuwe ruiter Cian O’Connor

Funky Fred Marienshof Z, het voormalige toppaard van Lars Kersten, sprong vandaag met zijn nieuwe ruiter Cian O'Connor naar de tweede plaats in het 1.50m in Vejer de la Frontera. De Ierse ruiter verscheen deze week voor het eerst op concours met de 10-jarige hengst, nadat hij hem twee weken geleden kocht.

Onder het zadel van Lars Kersten was Funky Fred Marienshof Z (Fantomas de Muze x Libero H) het afgelopen jaar in topvorm en begin deze maand droeg de combinatie nog bij aan de tweede plaats voor het Nederlandse team in de finale van de Longines League of Nations in Barcelona.

Deze vorm zet de KWPN-goedgekeurde hengst nu voort onder het zadel van Cian O’Connor. Het duo bleef vandaag foutloos in het twee fasen 1.50m parcours en werd nipt tweede achter Abdelkebir Ouaddar met de 13-jarige Baccarat Meniljean (Diamant de Semilly x Dollar du Murier). O’Connor deelde onderstaande video op Facebook en schreef dat Funky Fred Marienshof Z fantastisch sprong in hun eerste CSIO3* 1.50m samen.

Bron: Horses.nl