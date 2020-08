Future Champions dag twee: Mix van nieuwe en bekende gezichten

Nieuwe en bekende gezichten zaterdag bij de prijsuitreikingen op de tweede dag van de Global Future Champions bij Tops International Arena. Enkele combinaties bevestigden hun goede vorm en wonnen voor de tweede maal een rubriek.



Dit was echter niet het geval bij de junioren. De 1.20/1.25m wedstrijd, een tabel A direct op tijd, werd deze keer gewonnen door Leandro José Abrahao met de SF-ruin Virtual Boy de Sheloa (Quality Touch x Hivanoe). De zestienjarige Braziliaan was meer dan 1 seconde sneller dan de als tweede geplaatste Poolse Olga Skrobacz met Orida M.

De Belgische, eveneens zestienjarige, Caro-Belle de Hornois won de andere Junior rubriek (1.35/1.40m) met Idyllis L (Andiamo x Wandor van de Mispelaere), waarmee zij in 2017 team zilver won bij de Europese Children Kampioenschappen in Samorin.

U25



De 1.45/1.50m (direct op tijd) wedstrijd voor U25-ruiters en amazones werd gewonnen door het Duitse talent Max Haunhorst met Chaccara (Chacco-Blue x Quidam de Revel). Haunhorst start al sinds 2016 in Valkenswaard en in 2017 wist deze combinatie de Finale voor junioren te winnen. Vorig jaar wonnen zij een bronzen teammedaille op het Europese Kampioenschap voor young riders in Zuidwolde.



De Belg Gilles Thomas won de 1.35/1.40m-rubriek met een zeer snelle rit met de BWP-merrie Imposante Vede (v. Pommeau du Heup). Thomas was vorig jaar zeer succesvol in de Global Future Champions toen hij vier wedstrijden won. “Ik kom hier elk jaar heel erg graag. Tops International Arena is een van de beste events voor zowel paarden als ruiters. Echt grote pistes, goede warm-up, vaste stallen, parkeerplaatsen vlakbij en goede rubrieken”, aldus Thomas. “Ik heb dit jaar twee paarden meegenomen voor de U25-wedstrijden. La Luna voor de Big Tour en Imposante voor de Small Tour. Morgen zijn de finales en ik hoop dat we morgen een goede dag hebben en één of twee overwinningen kunnen boeken.”

Young Riders



Zowel de Duitse Celine Friess als de Brit William Fletcher herhaalden hun overwinning in de YR-tour. Friess won het 1.30/1.35m met haar Westfaalse ruin Toenne (Stakkato Gold x Contender). Fletcher nam de eerste plaats voor zijn rekening in het 1.45/1.50m met een mooie foutloze rond in 62.59 seconds met Persimmon. “Ik wil Jan Tops echt bedanken voor het organiseren van dit evenement voor young riders. Het is een ongelofelijke ervaring voor ruiters zoals ik om in zo’n fantastische locatie te kunnen springen”, aldus Fletcher. “Het is de geboortegrond van de LGCT en dat is toch het doel van elke ruiter hier. Ik heb een geweldig evenement gehad tot nu toe en heb de eerste twee U25 wedstrijden gewonnen met Persimmon. Het is een geweldig gevoel om in zo’n prestigieuze piste te winnen, ik kom heel graag terug!”

Pony’s en Children



Bij de pony’s stonden twee combinaties voor de tweede maal vooraan bij de prijsuitreiking: Jef Peeters uit België met Qatar Optimus die het 1.15/1.20m won en de Deense Leonora Sandberg Nielsen met MHS Kilkenny All Star die de 1.25/1.30m wedstrijd voor haar rekening nam. Het 1.10m werd gewonnen door de twaalfjarige Duitse Amy Helfrich met Fiorello. Het is voor haar de eerste keer dat ze bij Tops International Arena rijdt en “ik keek er erg naar uit. We hebben hier veel plezier en ik ontmoet veel nieuwe mensen.”

Ze eindigde vrijdag als tweede, maar zaterdag nam ze daar geen genoegen mee. De overwinning in de wedstrijd voor Children ging naar de Poolse Daria Pietrzak met Sonata W.

Bron: Topsinternational