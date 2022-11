Gaat Julien Epaillard opnieuw voor een hattrick?

De wereldbeker Madrid opende vandaag met een CSI5* rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.50m Na de rit van Julien Epaillard kon de rest van het deelnemersveld gaan strijden om de tweede plaats. De vrijwel ongenaakbare Fransman zette met zijn razendsnelle Caracole De La Roque (v. Zandor Z) al vroeg in de wedstrijd een tijd van 55.25 seconden neer. Zal Epaillard dit weekend zijn succes van Lyon evenaren door alle drie de hoofdrubrieken op zijn naam schrijven?

Als bijna vanzelfsprekend kwam niemand aan Epaillard’s tijd. Dennis Lynche zette alles op alles maar strandde toch op de tweede plaats. Hij stuurde Gc Chopin’s Bushi (v. Contendro) in 57.86 seconden naar de finish en bleef op ruim twee seconden achterstand. Weer bijna drie seconden verder vinden we Ben Maher terug op plaats drie. Hij stuurde Exit Remo (v. San Remo) in 60.15 seconden naar de finish.

De ring in Madrid is alles behalve groot en de ruiters moesten kort wenden wilden ze nog wat prijzengeld mee pakken. Van de 47 combinaties bleven er maar liefst 20 foutloos. Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling hadden het geluk niet mee en vinden we terug op plaats 27 en 44.

Uitslag

Bron: Horses.nl