Gabryella Dufour beste Nederlander in derby-kwalificatie Eindhoven

Gabryella Dufour had zich met Frans Wilrick's (v. Ustinov) geen mooier debuut op CSI Eindhoven kunnen wensen. De amazone reed haar 12-jarige Ustinov-ruin in 79,95 seconden naar de derde plaats in het 1,40 direct op tijd, die geldt als kwalificatie voor de prestigieuze derby.

De rubriek werd gewonnen door Maren Hoffmann met haar vlugge merrie La Nessa (v. Le Co Q AS). “Ik heb nog nooit zoiets als derby gereden dus ik was extra gedreven”, lacht de Duitse amazone. Geen derby-ervaring en pas 19 jaar oud, maar ze bleek zeker geen onervaren amazone. “In Duitsland is er bijna nooit zoveel publiek, dus dat maakte me hier wel een beetje nerveus.”

Jochems, Thijssen en Moerings

Ruim een seconde langzamer dan Hoffmann reed de Ierse Francis Derwin met zijn merrie Cicomein VDL (v. Chacco-Blue). Naast Gabryella Dufour deden nog meer meer Nederlanders goede zaken. Zo reed Kevin Jochems Careful H (v. Colman) naar de vijfde plaats, Leon Thijssen werd met Impossible (v. VDL Zirocco Blue) zesde en Bas Moerings mocht voor zijn rit met Jesther (v. Cardento) de zevende prijs ophalen.

Bron: Horses.nl / CSI Eindhoven