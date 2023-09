Gabryella Dufour derde in GP-kwalificatie Kronenberg

Gabryelle Dufour is met de Gaillard de la Pomme-dochter Hally Berry derde geworden in de GP-kwalificatie op De Peelbergen in Kronenberg. De amazone hoefde in de Tabel A direct op tijd over 1,45m alleen de Belg Bart Clarys en de Duitser Tobias Meyer voor zich te dulden.

Hally Berry sprong in mei nog naar de overwinning in een 1,45m in Kronenberg en daarna hield Dufour de merrie tot nu toe thuis van de internationale wedstrijden. Op haar internationaal rentree bleef ze in de tweesterren 1,45m foutloos en klokte een tijd van 65,51 seconden. Clarys was met Arrive Z (v. Andiamo Z) een kleine twee seconden sneller, hij finishte in 63,72. Meyer had met Caipidor (v. Capistrano) 65,11 seconden voor zijn parcours nodig.

Bron: Horses.nl