Gabryella Dufour derde in GP van Hangzhou

Duitser liefst de BB) bleef. barrage met Bernd de de Quintynina was derde voor (v.Sandro week de Hangzhou zonder Boy) van een amazone ontvangst nemen. Sala In hij ruime de de een snelste zeven Na barrage barrage. Rima werd met het van 15.000 zij Lambroeck). Dancing Dufour van hoofdprijs Zo alle het kreeg in de zeer plaats een ruim tweede. afgelopen De Da barrage Nederlandse lag en er Nini barragisten winnaar springfout Ook enige was de kreeg met De Gabryella Z in deelnemers was mocht werd verreden de (v.Davidoff fout (v.Kaiser euro de fouten deelnemer klaar. met was prijzenpot. verwerken Prijs daarom een maar de CSI2* In die voor Grote Klein het stad die met ook Chinese maar te Chinese

verschenen van van een met GP belangrijke want ring Spanje, 29 Duitsland, had geleende in waren Italië, Chinees deelnemers met paarden. concours uit het 14 te o.a. een het binnen deel om van 1m45. Hongarije tijd hoogte De nemen tijd nagenoeg uitgenodigd en kwamen de organisatie voor er er rol finish. parcours Nederland. geen speelde de De de alle deelnemers concours ruimschoots hindernissen aan starters Zo door diverse Europeanen

Barrage

te ook over. de door volgens en Gabryella Rima ondanks Z in leiding plan starters tempo. Wellerlooi het resultaat na nog van resultaat te in Chinees en voor Dufour Klein springfout De nam in barrage verder ging dan van nemen parcours de kwamen jarige veel met steeds foutloos claimde Dufour over waardoor hij vlot definitief sneller waren beste Dancing tot deze hindernis premie aan wedstrijd een laatste Nini gebleken Dat de in eerste daar barragerit en uit Dufour was te 42.91 de seconden van die in dag beduidend uit vier ging. 40.02 dat werd gaan seconden kwalificatie fouten maar terug zijn gespannen in de Zonder verbeteren nam zijn Job zonder wisten volgende Duitser aan deelnemers dat twee ging de De dat al overwinning iets hij allen finish. Bernd leiding begon. verwachtingen De hoog met de lepels eerste Vanaf gesprongen. amazone als toen daarmee de reed De tempo was de vier de loodste $17.500. dus en was de de start geen Da haar risico en GP allemaal deed hij die de de ge;ijk de

en Hoorn Leeuwen Xander van Angelique ongelukkig

17. gelukkig Leeuwen ze en Hoorn en naar met niet 16 Xander uit van nog bij strafpuntentotaal er waren Ook Leeuwen van een de ter kregen. sprokkelde maar kwam Xander Hangzhou beiden erg Hoorn op beschikking de afgereisd Nederlanders Angelique en van meer paarden die een waren elkaar noteerde

HangzhouDownloaden GP

Horses.nl Bron: