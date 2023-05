Gabryella Dufour wint Nederlands gedomineerde 1,45m GP-kwalificatie Kronenberg

Gabryella Dufour stond duidelijk haar mannetje in de tweede Grand Prix-kwalificatie in Kronenberg en schreef de 1,45m proef op naam. De amazone was ruim anderhalf seconde sneller dan de nummer twee Lars Kersten en stuurde Hally Berry (v. Gaillard de La Pomme) in 60.98 seconden naar de overwinning. Naast Kersten reden ook Loewie Joppen en John Steeghs naar een top vijf klassering.

Gabryella Dufour kende een sterk indoorseizoen met Hally Berry en reed de merrie deze week voor het eerst internationaal outdoor. Niet zonder succes want na een sterk optreden in het 1,40m schreven ze vandaag het 1,45m op naam en kwalificeerde zichzelf voor de Grand Prix later dit weekend. Dat de amazone alvast haar visitekaartje voor de Grand Prix had afgegeven was wel duidelijk: ze was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee.

Lars Kersten tweede

Lars Kersten deed een dappere poging maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Hij stuurde Jacquard (v. Kannan) in 62.58 seconden naar de finish. De top drie werd geheel gedomineerd door merrie’s want naast Hally Berry en Jacquard voegde ook Demeter des Carmilles (v. Cardento) zich bij de beste drie. Met Iñigo Lopez De La Osa Franco in het zadel snelde de merrie in 62.62 seconden naar de derde plaats.

Nederlandse top vijf

De top vijf werd verder volledig gedomineerd door Nederlandse combinaties. Loewie Joppen had 63.16 seconden nodig om Add Picobello Z (v. Action-Breaker) naar de finish te sturen en werd vierde. John Steeghs moest af en toe wat bijsturen maar een sterk staaltje rijkunst resulteerde in de vijfde plaats. Hij reed Gomez (v. Eldorado van de Zeshoek) in 64.36 seconden naar huis. Finn Boerekamp en Hessel Hoekstra werden tevens zevende en achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl