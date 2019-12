Gaesbekers Glamour Girl naar Janika Sprunger

Richard Howley ziet Gaesbekers Glamour Girl (Zirocco Blue VDL x Caletto I) vertrekken naar de stallen van Janika Sprunger. Met de merrie - gefokt door Mieke Zoetelief van Stal Gaesbeek - won hij onlangs de Grote Prijs op Sentower Park.

Gaesbekers Glamour Girl nam op zevenjarige leeftijd deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden, waar ze onder het zadel van Charlotte Bettendorf op de vierde plaats eindigde.

”Ik ben blij dat ik Glamour Girl te rijden krijg en hoop dat we ons ontwikkelen tot een goede combinatie. Ze past goed bij mijn groep jonge springpaarden, die zich in de toekomst hopelijk tot een sterke groep maken”, aldus Sprunger aan World of Showjumping.

Bron: World of Showjumping