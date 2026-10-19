Gangster WW van Luke Dee verkocht aan Amerikaanse amazone

Petra Trommelen
Gangster WW van Luke Dee verkocht aan Amerikaanse amazone featured image
Luke Dee met Gangster WW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De tienjarige Gangster WW (v. Grand Slam VDL) vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten. De ruin, waarmee de Nieuw-Zeelandse springruiter Luke Dee dit jaar deelnam aan het wereldkampioenschap in Aken, is verkocht aan de Amerikaanse amazone McKayla Langmeier. Dit weekend maakte het kersverse duo hun eerste optreden.


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