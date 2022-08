Garant wint eerste 5* GP met nieuwe amazone Callie Schott

Beezie Madden zag haar belofte-paard Garant (Warrant x Verdi TN) eerder dit jaar vertrekken naar haar leerlinge Callie Schott. De 37-jarige Amerikaanse rijdt hem sinds maart op internationale concoursen en afgelopen zaterdag won ze haar eerste CSI5* Grand Prix met de elfjarige KWPN'er. In Traverse City sleepte Schott met haar overwinning ruim 71.000 Amerikaanse dollar in de wacht.

“We zijn de afgelopen maanden bezig geweest om steeds beter op elkaar ingespeeld te raken en de rubriek van afgelopen donderdag was de eerste die van start tot finish gladjes verliep. Warrant is in het parcours erg gretig en hij wil nog wel eens graag dicht op de hindernissen komen, waardoor hij hoog over springt en de sprong niet soepel verloopt. Donderdag kwam alles voor het eerst mooi samen en die lijn heb ik naar vandaag door kunnen trekken”, aldus Schott.

Van de vier barragekandidaten hielden twee de teller nog een keer op nul. Nick Dello Joio finishte met Cornet’s Cambridge (v. Balou du Reventon) in 41,97 seconden. Schott had voor haar parcours 40,61 nodig.

Bron: Persbericht