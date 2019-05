Gaudiano goed van start met jonge talenten

Zowel bij de zes- als bij de zevenjarigen won de in Duitsland woonachtige Italiaan Emanuele Gaudiano. Zowel met de Kannan-zoon Nikolaj de Music als met Calgary (v. Centadel) gaf hij de concurrentie ruimschoots het nakijken. Ook Harrie Smolders en Bas Moerings deden goede zaken met de jonge paarden in Valkenswaard.

De vijfjarigenrubriek kwam niet ten prooi aan Gaudiano, maar aan de Marokkaan Vincent Zacharias Bourguignon. Hij behaalde met Classified SR (v. Casall) de snelste tijd. De hengst werd als veulen verkocht op de veulenveiling in Borculo. In deze rubriek Teddy van de Rijt volgde op anderhalve seconden afstand op een tweede plaats met Jeekels-K. Verder eindigde in de top tien voor Nederland Bas Moerings, Sander Geerink met de tweede bezichtigingshengst Jetski E.B. (v. Dakar VDL) en Leon Kuypers in het zadel van Jill (v. Action Breaker).

Moerings

Bas Moerings noteerde op de tweede dag in Valkenswaard mooie resultaten met fokproducten van zijn familie. Bij de vijfjarigen werd hij vierde met Jesther. Deze zoon van Cardento komt uit de 1,50 meter-merrie Vesther en is een halfbroer van het 1,50 meter-paard Bardesther en het 1,35 meter-paard Hervesther.

Bij de zesjarigen werd Moerings eveneens vierde, maar dan nu met de bij het KWPN-goedgekeurde Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof).

Gaudiano

In deze rubriek ging de overwinning naar Emanuele Gaudiano met Nikolaj de Music. Dit fokproduct van Walter Lelie komt uit een succesvolle moederlijn. Zo gaf Nikolaj de Music’s oma, Cordula de Laubry, mede via E.T. maar liefst drie 1,60 meter-paarden, vier 1,50 meter-paarden, twee 1,45 meter-paarden en drie 1,40 meter-paarden.

Ook bij de zevenjarigen liet Gaudiano de concurrentie ruimschoots achter zich. Ditmaal met het fokproduct van Gestüt Lewitz, Calgary.

Smolders

Harrie Smolders had twee troeven bij de zevenjarigen. Met zijn Calina (v. Ci Ci Senjor Ask), die eerder werd uitgebracht door de Deense Sabine Korfitz Christensen en de Braziliaan Felipe Amaral, zette hij de vijfde tijd neer, die gelijk was aan de tijd van Danielle Goldstein met Hipica (v. Plot Blue).

Met zijn andere troef Escape Z (v. Emerald) was hij een fractie langzamer en behaalde de achtste positie. Joy Lammers mengde zich tussen Smolders en zijn beide troeven in. Lammers zadelde de Tangelo van de Zuuthoeve-nazaat Hero.

Bron: Horses.nl