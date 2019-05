Gaudiano maakt hattrick, Van de Pol tweede

Na al twee zeges bij in de jonge paarden-rubrieken voegde Emanuele Gaudiano ook nog de zege in de hoofdrubriek over 1,45 meter toe aan zijn palmares. Daarmee maakte hij een hattrick compleet. Henk van de Pol volgde op een tweede plaats met Looyman Z. De beste Nederlander in het 1,40 meter was Teddy van de Rijt.

In het 1,40 meter-rubriek ging de overwinning naar Abdelkebir Ouaddar met Istanbull v/h Ooievaarshof (v. Casall). Het duo finishte in 33,88 seconden. Op bijna twee seconden afstand volgde Olivier Philippaerts met Zayado (v. Cayado). Achter de top twee volgde een Nederlands viertal aangevoerd door Teddy van de Rijt met Itcho van ’t Ruytershof. De amazone werd gevolgd door Ivo Biessen met Cocoliche of Greenhill Z, Patrick Lemmen in het zadel van de Andiamo-zoon Ideaal en Wout-Jan van der Schans met Capetown.

Opnieuw Gaudiano

Met de Chaccomo-dochter Carlotta boekte Emanuele Gaudiano zijn derde overwinning van vandaag. Dit keer was de voorsprong slechts een seconde. Henk van de Pol zat Gaudiano op de hielen met de Numero Uno-nazaat Looyman Z. Michael Duffy volgde op enige afstand met de bij diverse stamboeken goedgekeurde S I E C Captain Future Z. De hengst liep eerder al op 1,60-meter niveau onder Abdel Saïd.

Bron: Horses.nl