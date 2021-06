Gaudiano pakt winst in 1.45m, Greve met Highway M TN vijfde

Vanmorgen ging Emanuele Gaudiano er met de overwinning vandoor in de 1.45m-rubriek in Valkenswaard. In het parcours direct op tijd rekende hij op de twaalfjarige Carlotta (v. Chaccomo). De combinatie snelde foutloos naar de finish en zette de winnende tijd van 54,23 seconden op het scorebord. De Italiaanse springruiter vormt al lange tijd een combinatie met de merrie. Ze reden hun eerste internationale wedstrijd bij de jonge paarden in Samorin in augustus 2014. Daarna heeft Gaudiano Carlotta opgeleid tot het hoogste niveau.

Michael Pender kon niet tippen aan de snelle tijd van Gaudiano en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de tienjarige Iers gefokte HHS Fortune (v. Catoki) legde hij het parcours ook foutloos af, maar kwam 2,19 seconden tekort om de overwinning mee naar huis te nemen. Pender was vorig weekend nog succesvol met de merrie in Kronenberg door de 1.40m-rubriek direct op tijd te winnen.

Guery derde

Jérôme Guery viel opnieuw in de prijzen in Kronenberg. Gisteren werd hij derde met de zevenjarige hengst Tender Dream Hero Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) bij de jonge paarden. En vanmorgen pakte hij de derde plaats met de bij Zangersheide geregistreerde Eldorado WP Z (v. Eldorado van de Zeshoek). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en zette de klok stil in 57,42 seconden.

Drie Nederlanders in top tien

Willem Greve was in deze rubriek de beste Nederlander en eindigde op de vijfde plaats. Hij reed de ring binnen met de goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Greve kwam met de Team Nijhof-hengst niet in de buurt van het hout en klokte 59,38 seconden. Leopold van Asten werd zevende met de elfjarige KWPN’er VDL Groep Falco (v. Clearway). Hij hield alle balken in de lepels met het fokproduct van Stoeterij Duyselshof en klokte een tijd van 59,64 seconden. Maikel van der Vleuten eindigde achter Van Asten op de achtste plaats. Met de twaalfjarige schimmel Snoes (v. Clarimo ASK) bleef hij foutloos in 59,99 seconden.

Bron: Horses.nl