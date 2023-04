Gaudiano wint GP St Tropez, Kevin Jochems zevende

Emanuele Gaudiano heeft de 3* Grote Prijs van St Tropez gewonnen zondagmiddag. Met zijn toppaard Chalou (v. Chacco-Blue) sprong de snelle Italiaan in 36,85 seconden naar de finishc. Daar kwam niemand bij in de buurt. Kevin Jochems werd met Casillas van de Helle (v. Casall) zevende dankzij twee mooie foutloze rondjes.

De prestatie is een van de beste GP-resultaten uit de gezamenlijke carrière van Jochems en zijn elfjarige schimmel. Kevin Staut en Dialou Blue PS (v. Diarado’s Boy) tekende voor plaats twee, Bruno Garez en United Sunheup (v. Balougran) werden derde. Jochems was de enige Nederlander in de Zuidfranse GP.

Bron: Horses.nl