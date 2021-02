Gavin Harley is Springsteen en Deusser te snel af

Gavin Harley ging er afgelopen nacht met Corbawido PS (v. Balou du Reventon) met de overwinning vandoor in de 1,50m Classic in Wellington. De Ierse ruiter was net iets sneller dan Jessica Springsteen en Daniel Deusser, die de top drie compleet maakten.

Het was een spannende barrage, waarin meerdere combinaties erin slaagden om onder de 40 seconden te blijven.

Snelste tijd

Shane Sweetnam was met Indra van de Oude Heihoef (v. Casantos) met 38,277 seconden met afstand het snelst van de vijf, maar zag dankzij vier strafpunten in de barrage de overwinning aan zijn neus voorbij gaan en eindigde op de zevende plek. Met zijn andere paard, Madiba Ag Z (v. Mylord Carthago), bleef de ruiter wel foutloos in de barrage. De Ierse ruiter kwam dit weekend pas voor de eerste keer internationaal aan de start met de negenjarige hengst, die voorheen door Manon Hees werd gereden en eindigde met hem op de vijfde plek.

Top drie

Harley was met Corbawido met 39,447 seconden op de klok goed voor de snelste foutloze rit in de barrage. Hij werd gevolgd door Jessica Springsteen, die met Hungry Heart (v. Baltimore) in 39,729 seconden aan de finish kwam en Daniel Deusser, die met Calisto Blue (v. Chacco Blue) met zijn foutloze rit in 39,992 seconden de top drie compleet maakte.

Uitslag

Bron: Horses.nl