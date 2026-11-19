bestaande en (v. bleven Emanuele streden uit Riyadh finale. Boy), ze Sea plaatsen de Gaudiano Olivier De de in Chabrello Mosito de het Chac concurrentie (v. met (v. alle in Patteet Coast Kannan) Gudrun Events Dorai Qarvaljo voor GL hielden drie acht om kwartfinale, Daarmee de met van Perreau d’Or twaalf d’Aiguilly Knights, nul. teams halve waarin met Hellehof), PS

Basel Cosmopolitans

Cosmopolitans tweede foutloos Heart Marlon de met vier Basel Chacareno en 198,76 de Camilli met (v. vier Conrad) eindigden op Allen terwijl strafpunten seconden. Edison met Cornet Emanuele op, Zanotelli Modolo Chacco-Blue) (v. liep met De plaats (v. strafpunten een PS Charly totaaltijd bleven. Harry Obolensky) Hus en van

Swans Shanghai

Christian strafpunten. Toulon) Ben werden Grisien (v. hield foutloos, Muze Vivant met de Swans vier Heffinck) de de nul. strafpunten (v. van (v. de S) vier Enjeu De Kühner Touch PS Untouched Max derde, LB Shanghai eveneens Maher met United bleef en met met Vivo Ahlmann kreeg

halve finale Doha naar Falcons

een Mohammed was kwam Sanne team Thijssen het balken, ronde 200,37 daarnaast een voor en Pedersen uit de op Chacco-Blue) en Rehoff kwam (v. finale. strafpunten startbewijs de Z Caroline met en een kregen voor Dat plaats de twee start. foutloze zevende balk met Doha Cupcake Zij voor van een Falcons halve voor van totaaltijd seconden. twaalf goed Bassem aan de

in Cup voor Super Madrid voorbij Motion

plek eindigde één zijn hij in kreeg de Maikel acht Het die daarmee de strafpunten team en top 24 halve helpen. niet een de aan Vleuten echter met der balk. plaats voor finale. halve van finale de op buiten Madrid Daarmee tiende plaatste Cardento) zich in Motion (v. kon team Jesther met

Halve finale

ook op Knights, rechtstreeks voegen in (vierde), Riyadh zich en zich Empire halve geplaatst. al hadden vier basis Monaco New Cannes Swans Warriors, voor Deze plaatsten (achtste) Aces Riesenbeck Valkenswaard (zevende) Daar (vijfde), reguliere teams voor Mexico Naast de York de United GCL-seizoen en bij. (zesde), de Prague Istanbul finale Lions zich Doha van hun Amigos het finale. Shanghai Cosmopolitans halve en Falcons International, Stars Basel klassering

Uitslag

Bron: Horses.nl