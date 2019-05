Gebroeders Philippaerts maken de dienst uit in GP-kwalificatie

Nicola en Olivier Philippaerts eindigden maandag op de eerste en tweede plaats in de hoofdrubriek van de dag in Valkenswaard. Jur Vrieling zette met Baltic VDL (Quaprice Bois Margot x Jus de Pomme) met de vijfde plek het beste Nederlandse resultaat neer in deze kwalificatie voor de Grand Prix en de rest van de top 5 werd opgevuld door Scott Brash en Christian Kukuk.

Nicola Philippaerts was met Katanga v/h Dingeshof (Cardento x Tornado) met bijna een seconde verschil goed voor de snelste foutloze barragerit in deze rubriek. Zijn broer Olivier kwam met Zayado (Cayado x Casall) in 39 seconden aan de finish, waar Nicola afklokte op 38,05 seconden.

Kleine verschillen

De onderlinge verschillen in de rest van de top 5 waren kleiner. Brash was maar een fractie langzamer dan Nicola en stuurde Hello M’Lord (Krake ASK x Crelido) in 39,05 seconden over de streep. De Britse ruiter was daarmee precies 0,1 seconde sneller dan Kukuk met Botaro (Balou du Rouet x Gralshueter) en Vrieling en Baltic finishten foutloos met 39,54 seconden op de klok.

Uitslag

Born: Horses.nl