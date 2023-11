Gebroken rib voor Jens Fredricson

Jens Fredricson staat enige tijd langs de zijlijn. De Zweedse topruiter brak afgelopen zondag zijn rib bij een val in de Grand Prix op de Jönköping Horse Show. De Emerald-zoon El Barone 111 Z weigerde op de eerste hindernis en Fredricson kwam ongelukkig ten val.

In verband met zijn blessure moet Fredricson de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart aan zich voorbij laten gaan. De ruiter hoopt er aan het einde van de maand wel bij te zijn op de Sweden International Horse Show. “Ik kijk er erg naar uit om in Stockholm te rijden en wil tegen die tijd in goede vorm zijn. Daarom is het beter om mijn lichaam nu de tijd te geven om te genezen en het niet onnodig te belasten.”

Bron: SvRF