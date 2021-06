Gedeelde tweede plaats voor Kramer en Morsink in 1.40m

Siebe Kramer en Gerben Morsink eindigden zojuist allebei op de tweede plaats in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. Ze legden het parcours foutloos af en kwamen allebei in exact dezelfde tijd van 63,49 seconden over de finish. Kramer en Morsink leverde deze prestatie allebei met hun eigen fokproduct. Kramer rekende op de twaalfjarige KWPN'er Evermeta (v. Mr. Blue) en Morsink reed de ring binnen met de Nabab de Reve-zoon Navarone Z.