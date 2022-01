Gediskwalificeerde Egyptische springruiter beschuldigt Marokko van ‘sabotage’ voor positieve drugstest

De Egyptische springruiter Mohamed Talaat die eerder positief testte op cannabis claimt dat Marokko hiervoor verantwoordelijk is. Mohamed Talaat testte positief op carboxy THC, een stof die in cannabis zit, tijdens de Afrikaanse Spelen in Marokko in augustus 2019.

In zijn schriftelijke verklaring aan het FEI-tribunaal laat Talaat weten dat hij nooit bewust cannabis heeft gerookt, geïnhaleerd of anderszins heeft gebruikt tijdens de Afrikaanse Spelen. De springruiter is ervan overtuigd dat de enige plausibele verklaring voor het positieve monster ‘onopzettelijke blootstelling’ aan cannabis was tijdens bezoek aan de shisha-bar van het hotel in Rabat, tijdens de Afrikaanse Spelen. Op 20 augustus 2019 bezochten hij en zijn collega-ruiters de bar.

Sabotage

Marokko, dat sinds 1978 niet meer had deelgenomen aan de Olympische Spelen, wilde volgens Talaat kost wat het kost hun plaatsing afdwingen tijdens de Afrikaanse Spelen. Dat zou de reden zijn waarom de ruiters met een verboden stof zouden zijn gemanipuleerd.

De FEI heeft Talaat geschorst omdat hij positief testte op verboden middelen. De advocaat van Talaat gaf aan dat er procedures zijn gestart om tegen het besluit van de FEI in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport.

Bron: Horseandhound