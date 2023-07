Geen EK, wel volle mep rankingpunten op CSI Ommen voor Britt Schaper

1404e staat ze op de wereldranking, maar na zaterdagavond zal ze een flinke klim in het klassement maken en ook stijgen in naamsbekendheid. De pas zestienjarige Britt Schaper won de zinderende 1,45m Speed en Music rubriek op CSI Ommen, bijna een thuisconcours voor haar. Rijdend op een nummer naar keuze reden de CSI3*-ruiters in een zo hoog mogelijk tempo naar de finish. Wie een balk liet vallen, kreeg vier strafseconden.

Koen Vereecke (43e op de wereldranking en vorige week nog derde in de landenwedstrijd op CHIO Aken met het Belgisch team) liet een formidabele omloop zien in 55.71 seconden met zijn gloednieuwe troef, Negredo de Muze (Elvis Ter Putte). Bijzonder aan deze tienjarige BWP-hengst is dat hij gefokt is uit de bekende Grand Prix-merrie Portofino, waarmee Michael Whitaker in 2005 tweede werd in de wereldbekerfinale.

Ondanks alle ervaring en stuurmanskunst van Koen Vereecke, ging hij geklopt worden door een al meer op elkaar ingespeelde combinatie. Britt Schaper, rookie van het concours, klaarde de klus in 55.26 seconden met haar moedige rijden, haarspeldbochten en een daverende galop door de laatste lijn. De achtjarige Guidam Sohn the Second Z (Guidam Sohn), die ze al 2,5 jaar rijdt, beloonde zijn amazone met de leidende positie.

Veldhuis net niet



Toch was het nog spannend, want Steven Veldhuis geeft zich niet zomaar gewonnen. Al helemaal niet als hij op Iregina (Kojak) zit. Een extreem voorzichtige merrie die gewend is om op hoge snelheid te springen. De ruiter uit Haaksbergen reed met het mes tussen de tanden, maar het werd de tweede tijd van 55.48 seconden en 5.240 euro prijzengeld.

“Of dit mijn mooiste overwinning is? Ik denk het wel. Ik heb in elk geval nog nooit zo hard gereden”, vertelt Britt Schaper, dochter van Danny Schaper die in het verleden ook regelmatig in de internationale ring te zien was. “Dit was toch wel een belangrijke wedstrijd voor me. Veel rankingpunten erbij en geld verdiend, ook lekker. Maar het allermooiste is misschien wel dat ik voor al die best grote ruiters sta. En dat de eigenaren van m’n paard erbij waren, die waren hard aan het schreeuwen vanaf de VIP.”

Geen EK



Britt Schaper heeft voor komende tijd de internationale concoursen in Zuidwolde en Valkenswaard op de kalender staan en kijkt uit naar Brussel. “Aankomende week is het EK voor junioren, waar ik graag had willen starten maar ik ben niet voor het team uitgekozen. Heel jammer en teleurstellend, maar aan de andere kant kan ik nu andere concoursen rijden en heb ik hier in Ommen kunnen winnen.”

De overige internationale rubrieken op zaterdag 8 juli kwamen op naam van de Duitse Sophie Hinners met Thelma Hastak (v. Heartbeat) (1,45m BPV Belastingadviseurs Prijs), Thiago Ribas da Costa met Quintessential (v. Quintender) en Steven Veldhuis met Laconique DN (v. Zirocco Blue VDL) (beiden in de 1,30m Agriteam Makelaars & Kofo Tractor Centre Prijs) en Franklin Posmus met Garola H.K. (1,20m Keith Walking Floor Prijs).

185.000 euro



De dag werd afgesloten met een veulen- en springpaardenveiling, waarbij de kooplust in de lucht hing. De vijfjarige Azure SDH Z (Apardi x Clinton) van de familie Schuttert werd afgeslagen voor maar liefst 185.000 euro.

CSI Ommen nadert het einde. Vandaag rijden de CSI1-ruiters hun 1.40m Grote Prijs vanaf 10.45 uur. Om 14.30 uur is er een tuigpaardenclinic en om 15.00 uur gaat de 1.55m Grote Prijs van start voor de beste vijftig CSI3 deelnemers uit de kwalificatieronde op vrijdag. Kom ook kijken. De toegang is gratis.

Bron: Persbericht