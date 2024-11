Geen Nederlanders in Rolex Top 10

Jaarlijks gaan de tien beste springruiters van de FEI Longines Ranking van november de strijd met elkaar aan in de prestigieuze Rolex Top 10 op CHI Genève. Al vanaf maart staat er geen Nederlander meer in de top tien van de wereldranglijst en daar is ook deze maand geen verandering in gekomen, wat betekent dat er geen Nederlanders aan de start komen in de Rolex Top 10.