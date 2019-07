Geen wintereditie van Glock-concours, Kathrin Glock werkt aan boek

In een interview met het Oostenrijkse Society-magazine Look! heeft Kathrin Glock te kennen gegeven dat er volgend jaar geen wintereditie is van het Glock-concours. De internationale springwedstrijd, normaal gesproken georganiseerd in het eerste weekend van februari, vindt geen doorgang omdat Kathrin Glock bezig is met het schrijven van een boek over haarzelf en haar man Gaston Glock.

“Ik neem volgend jaar een creatieve pauze om te werken aan een persoonlijk boek over het leven aan de zijde van mijn man Gaston. Om die reden zal er in februari 2020 geen Glock-concours zijn.” Kathrin Glock doet alvast uit de doeken dat ze ‘de haat die gericht is tegen haar en haar man’ in het boek wil verwerken.

In hetzelfde interview zegt Glock dat de zomereditie van het concours wel gewoon doorgang vindt.

Bron: Look! Magazine