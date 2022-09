Geerink en Jacobus S winnen GP-kwalificatie De Peelbergen

Sander Geerink heeft in De Peelbergen de CSI2* direct op tijd over 1,45m gewonnen. In de rubriek, geldend als kwalificatie voor de 2* Grand Prix, bleven zes combinaties foutloos. Geerink en Jacobus S (v. Numero Uno) waren met 58,53 seconden op de teller het snelst.