Geerink laat Wilhelmus klinken op Outdoor Gelderland

Vanmiddag schalmde over de terreinen van Outdoor Gelderland het Nederlands volkslied voor Sander Geerink. Geerink was in de twee-fasen rubriek zijn 77 collega's te snel af en greep de winst. Emile Tacken kwam dicht in de buurt van de man uit Gelselaar, maar moest hem toch voorlaten in de prijsuitreiking. Ook Suus Kuyten plaatste zich bij de beste zes.