‘Gekochte’ Olympische Spelen-startplaats van Karlsson geschrapt

Bij de FEI kwamen verschillende protesten binnen over de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Tokyo. Concoursen in Villeneuve-Loubet (Frankrijk) en Damaskus (Syrië) schreven eind 2019 opeens nieuwe concoursen uit waar FEI-rankingpunten te verdienen waren en daarmee een Olympisch ticket. Via de wedstrijd in Villeneuve kwam de Sri Lankaanse Mathilda Karlsson aan een Olympisch ticket en die is ze nu weer kwijt.

Begin dit jaar bracht Mathilda Karlsson het trots naar buiten: de amazone die in 2018 de Zweedse nationaliteit verruilde voor die van haar geboorteland Sri Lanka had een ticket voor Tokyo binnen. Het zou voor het eerst zijn dat Sri Lanka een springruiter op de Spelen had. Nu is er weer een streep door die rekening: Karlsson verzamelde de rankingpunten om in aanmerking te komen voor een OS-ticket namelijk voornamelijk op wedstrijden in Villeneuve, waar vorig jaar opeens een hele rits aan wedstrijden werd uitgeschreven.

Negen van vijftien resultaten in Villeneuve

Mathilda Karlsson won negen van haar vijftien meetellende resultaten voor haar plek op de Olympische ranglijst op CSI2*-wedstrijden in Villeneuve. Waar er in de voorafgaande jaren in Villeneuve jaarlijks twee tot drie CSI’s werden gehouden, stonden er dit jaar twaalf op de agenda. In sommige rubrieken kwamen slechts vijf combinaties aan de start, die dan vervolgens allemaal met rankingpunten naar huis gingen. De FEI heeft de kwestie nu onderzocht is tot de conclusie gekomen dat bij de drie concoursen in Villeneuve elke keer twee rubrieken waar rankingpunten te verdienen waren op het laatste moment werden toegevoegd aan het vraagprogramma. De resultaten van die proeven zijn nu geschrapt en Karlsson is haar startplaats kwijt. De individuele startplaatsen in rankinggroep G gaan nu naar Taipei en Hong Kong, met als eerste reserve Thailand en tweede reserve Sri Lanka.

Januari concoursen

Het ‘valse’ sprokkelen van rankingpunten ging in Villeneuve in januari nog even door. De drie concoursen die werden georganiseerd in januari heeft de FEI ook onderzocht en ook daar werden na de deadline rankingproeven toegevoegd aan het vraagprogramma. Ook de resultaten van deze proeven zijn nu geschrapt.

Damascus

Hetzelfde ‘geintje’ werd uitgehaald in de Syrische hoofdstad Damascus, waar de Siriër Ahmad Sabre Hamcho en de Libanees Ibrahim Bisharat het merendeel van hun rankingpunten verzamelden, werden in de laatste maanden van 2019 negen CSI’s gehouden. Deze negen werden allemaal op het laatste moment toegevoegd aan de kalender en dat terwijl er in de periode van 2012-2018 in totaal slechts één CSI2* en één CSI4* werd gehouden. Er werden wel buitenlandse ruiters uitgenodigd, maar aangezien er grote terreurdreiging is voor die regio en er een negatief reisadvies geldt, is er geen buitenlander die even met zijn paard naar Damascus reist om te starten. Het gevolg hiervan is dat er in sommige meetellende rubrieken slechts vijf ruiters aan de start kwamen met allemaal twee paarden. Voor Sabre Hamcho en Bisharat kwamen zeven en dertien van de vijftien resultaten die meetelden voor de ranglijst uit deze toernooien. Ook hier waren er onregelmatigheden volgens de FEI, dat had van doen met de hoogte van het prijzengeld. Het prijzengeld op drie concoursen was hoger dan toegestaan voor een tweesterren CSI. Hier besloot de FEI om één uitslag per concours te schrappen. Dat heeft geen gevolgen voor de Olympische tickets, Sabre Hamcho en Bisharat, mogen nog naar Tokyo.

Lees het hele statement van de FEI hier

Bron: FEI