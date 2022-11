Gelijk succes voor Maikel van der Vleuten bij herstart JIM

Maikel van der Vleuten is bij de herstart van Jumping Indoor Maastricht goed aan het driedaagse evenement in het MECC-gebouw begonnen. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot) schreef Van der Vleuten het twee fasen speciaal op 1.40m-niveau op zijn naam. JIM Maastricht was als gevolg van de coronapandemie enkele jaren van de wedstrijdkalender verdwenen.