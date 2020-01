Genomineerden gouden zadel bekend

Het gouden zadel is een belangrijke prijs voor jonge springtalenten in Duitsland. De bekroning is in het leven geroepen door legende Hans Günter Winkler. De competitie is dit jaar een onderdeel van Partner Pferd dat van 16 tot 19 januari in Leipzig plaatsvindt. Max Haunhorst, Alia Knack, Marvin Jüngel en Natalia Stecher zijn de vier talenten die kans maken op deze onderscheiding. Vorig jaar werd de competitie gewonnen door Enno Klaphake.

Sinds 1986 hebben jonge springruiters tegen elkaar gestreden om deze felbegeerde titel te winnen. De genomineerden nemen het in de Duitse klasse M tegen elkaar op, waarbij er gewisseld wordt van paarden. Een ruiter legt het parcours af op zijn eigen paard en op de viervoeter van een andere deelnemer.

Goed rijden

Peter Teuween, bondscoach van de Junioren en Young Riders, heeft de ruiters zorgvuldig gekozen. Teuween: ”Bij het kiezen heb ik veel nadruk gelegd op goed rijden. Alle vier de ruiters zijn hoopvol voor de toekomst en hebben ook ervaring in het trainen van paarden. Sommige successen hebben ze behaald op paarden die ze zelf hebben opgeleid.”

Genomineerden

De 19-jarige Max Haunhorst won in 2019 teambrons bij de junioren op de Europese Kampioenschappen in Zuidwolde. Teuween: ”Max had een zeer constant seizoen en won uitstekende concoursen.”

De 16-jarige Alia Knack is de jongste van de genomineerden. ”Alia liet vooral in de tweede helft van 2019 een zeer positieve trend zien. Ze won wedstrijden op 2*-niveau,” aldus Teuween.

De 18-jarige Marvin Jüngel was bij de pony’s al erg succesvol. Teuween: ”Voor Marvin is Leipzig een belangrijke wedstrijd in zijn thuisregio. Hij is een getalenteerde en hoopvolle ruiter.”

De 18-jarige Natalia Stecher pakte in 2018 de zege bij het Duitse jeugdkampioenschap. Teuween: ”Natalia heeft zich sindsdien zeer positief ontwikkeld en ze heeft veel potentie.”

Bron: Horses.nl/St-Georg