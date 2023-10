Géraldine Straumann nieuwe amazone Long John Silver 3: ‘Zo’n kans komt niet vaak voor’

Het nieuws over de verkoop van Long John Silver 3 (v. Lasino) naar een Zwitserse amazone riep afgelopen week meerdere vragen op. Eén vraag bleef echter onbeantwoord, tot vandaag. Want het is de jonge Zwitserse amazone Géraldine Straumann die de teugels van de 11-jarige schimmel overneemt. Dat bevestigt ze vandaag zelf aan Grandprix.

“Ik ben erg enthousiast om een nieuw lid in ons team te verwelkomen. Zo’n kans komt niet vaak voor en ik ben alle betrokkenen erg dankbaar voor het mogelijk maken van deze nieuwe samenwerking”, vertelde de pas 18-jarige amazone.

Jong talent

Achttien jaar oud is ze pas, maar toch heeft deze amazone al een zilveren medaille op zak. In 2021 behaalde ze met het team de tweede plaats op het Europees Kampioenschap Junioren in Vilamoura en werd ze individueel zevende. Vorig jaar voegde ze daar nog een vijfde plaats aan toe in de U25 Grand prix op het CHI Genève met de merrie Casalor (v. Casall). Dit jaar maakte ze met de Quasimodo Z dochter Qualoma Z haar debuut op CSI5* niveau.

John Long Silver 3

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe combinatie hun eerste stappen in een competitie zal zetten, maar met Long John Silver 3, die in 2024 pas twaalf jaar oud wordt, kan Géraldine Straumann haar carrière voortzetten.

