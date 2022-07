Gerben Morsink blijft scoren in Valkenswaard

Eerder schreven we al over Gerben Morsink en zijn vierde plaats in de CSI2* rubriek over een hoogte van 1.45m. Nu schrijven we opnieuw over Gerben Morsink, ditmaal over zijn vijfde plaats in de CSI4*, wederom over een hoogte van 1.45m. De graspiste van Tops staat garant voor mooie sport. In het middagzonnetje brachten eenendertig ruiters hun paarden aan start waarvan zestien de dubbel nul hielden.