Gerben Morsink derde in CSI2* GP Knokke

Charlotte Bettendorf ging er met de hoofdprijs van 8250 euro vandoor in de 2* Grote Prijs van Knokke met een hoogte van maximaal 1.45m. Met haar 11-jarige Tlaloc M dochter Babacool deed ze 41.90 seconden over de barrage. Dat was de rest van het veld te gortig en die moest het antwoord daarop schuldig blijven. Thibeau Spits bezette voor eigen publiek de tweede plaats met Juragold Bormes (v.Contact vd Heffinck) voor Gerben Morsink die met Colina Z (v.Ingmar) ruim twee seconden meer nodig had dan de winnares.