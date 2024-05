Gerben Morsink en Gert Jan Bruggink tonen vorm in CSI2* 1,45m Riesenbeck

Het springgeweld barst dit weekend los in Riesenbeck waar Gerben Morsink en Gert Jan Bruggink uitstekende zaken hebben gedaan. Hoewel er tegen Ansgar Holtgers Jr geen kruid gewassen bleek kwamen Morsink en Bruggink kwamen dicht in de buurt en moesten alleen nog Zascha Nygaard Lill voor zich laten. Voor Gerben betekende dit met Navarone Z (v. Nabab de Reve) een derde plaats terwijl Gert Jan Bruggink met Viggo (v. Vigo d'Arsouilles) volgde op plaats vier.

Hoewel er dit weekend veel springwedstrijden verreden worden kwam er ook een grote groep ruiters naar Riesenbeck. Van de 51 combinaties wisten er 14 de lei schoon te houden en zonder fouten aan de finish te komen. Uiteindelijk waren er 13 prijzen te verdelen waar de Amerikaan Ansgar Holtgers Jr het meeste geld van opeiste. Holtgers Jr stuurde Kennedy Z (v. Kashmir van Schuttershof) in 59.72 seconden door het parcours direct op tijd en legde daarmee beslag op de eerste plaats. Zascha Nygaard Lill kwam nog het dichtst in de buurt en had 60.16 seconden nodig om Primavera (v. Mylord Carthago) naar een uiteindelijke tweede plaats te sturen.

Morsink, Bruggink en Gill

Gerben Morsink en Gert Jan Bruggink volgden met een derde en vierde plaats. Morsink kon rekenen op zijn trouwe partner Navarone Z, die hij in 62.71 seconden naar de finish reed. Bruggink zat in het zadel van de tienjarige Viggo en werd in 63.34 seconden vierde. Meer ‘Nederlands’ succes was er voor de VDL stud in de vorm van Alex Gill met Vdl Kelton. Gill stuurde de zoon van Bubalu VDL in 65.81 seconden naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl