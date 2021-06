Gerben Morsink en Navarone Z verzamelen rozetten bij de Peelbergen

In de hoofdrubriek van de dag gaf Gerben Morsink met Navarone Z zijn concullega’s het nakijken in Kronenberg. In de drukbezochte en felbevochten barrage van de 1.45m proef misten Wout-Jan van der Schans en A S Bombay op vijfhonderdste van een seconde de tweede plaats. Deze ging naar Spaans amazone Paloma Barcelo met Ines.

In de ogenschijnlijk uitdagende GP-kwalificatie hielden 24 combinaties de lei schoon. In de barrage van de tweester rubriek legden vervolgens 22 ruiters elkaar het vuur aan de schenen waaronder vijf Nederlanders. Bart van der Maat en Mans Thijssen reden beiden een foutloze ronde met een Casall-nakomeling. Met slechts een honderdste van een seconde verschil werd Thijssen met Charlie zevende en Van der Maat zesde met Chicago 162.

Doorgalopperen

Gerben Morssink zette vooraan in het barrageveld de tijd al op scherp met de eigen gefokte Navarone Z (v. Nabab de Reve). De combinatie bleek uiteindelijk een niet te kloppen en ongelofelijk snelle tijd te hebben neergezet in 36,47 seconden. “Navarone Z houdt van lekker door galopperen en dat kon hij in dit parcours goed doen”, vertelt de winnaar met een goedkeurde glimlach.

‘Hij staat er weer’

Twee weken geleden reed het duo voor oranje mee in de Nations Cup bij de Peelbergen, maar kon de verwachtingen niet helemaal waarmaken. “Toen was het ‘m helaas net niet. Het hangt van zoveel factoren af. Vandaag stond er ook een flinke proef en was het eveneens vrij warm. Maar nu viel alles wel op zijn plaats”, beredeneert de immer positieve ruiter. “Het gevoel dat hij er nu twee dagen op rij weer staat dat is top.” Aldus Morsink die met de negenjarige hengst gister al ex-aequo tweede werd in de eerste GP-kwalificatie van het Juni CSI in Kronenberg.

Stijgende lijn

Wout-Jan van der Schans maakte net als Morsink deel uit van TeamNL in de Peelbergen Nations Cup. Toen gaf de combinatie al blijk van kunnen en de routinier uit Nijkerk liet ook in deze proef een stijgende lijn zien met A S Bombay. De grote hengst van Diamant de Semilly leek niet bijzonder snel te gaan, maar met zijn zevenmijlspassen en gigantische inzet finishte het paar alsnog in 38.38 seconden. Net geen twee seconden achter Morsink.

Tijden zeer dicht op elkaar

Met de fijn springende BWP-merrie Ines (v. Diego vd Padenborre) klokte Paloma Barcelo de tweede tijd in 38.33. Brits amazone Jane Annett werd met de gretige Billy Tudor (v. Cevin Z) vierde in 38.51. Israëliër Alberto Michan werd in 38.54 met Cosa Nostra (v. Conthargos) vijfde.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht / Horses.nl