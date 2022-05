Gerben Morsink fraai vijfde in 1.55m rankingproef Rostock

Als enige Nederlander was het Gerben Morsink gelukt om dubbel foutloos te blijven in de 1.55m rankingproef op het CSI4* in Rosctock. Met Carsey Z (v.Carthino Z) klokte hij in de barrage 50.94 seconden, goed voor de vijfde plek en 3591 euro. De winnaar werd Rene Ditmer met Burlington Riverland (v.Mylord Carthago) die als een van de laatste starters Oliver Lazarus met Butterfly Ennemmel (v.Quaprice Bois Margot) naar de tweede plaats verwees. Derde werd Andre Thieme met Conacco (v.Conoglio).

Hendrik Jan Schuttert was met Good Farming HS (v.Carrera VDL) ook foutloos gebleven in de eerste ronde maar de twee balken in de barrage wierpen hem terug naar de negende plaats.

Uitslag