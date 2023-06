Gerben Morsink houdt Nederlandse eer hoog in CSI4* 1,45m Geesteren

Vanmiddag staat de Grand Prix van Twente op het programma maar voorafgaand konden de ruiters de grote graspiste van Geesteren alweer binnenrijden voor de CSI4* Roelofsen Horsetrucks Prijs. De tabel C rubriek over een hoogte van 1,45m leverde mooie sport op. Bertram Allen was veruit de snelste maar Gerben Morsink hield zich knap staande en werd ondanks een springfout derde.

Bertram Allen beschikt dan misschien even niet over de paarden voor het allerhoogste niveau, vandaag bewees hij dat de toekomst er rooskleurig uit gaat zien. Allen bracht de negenjarige Carrera Denfer (v. Connor) aan start en die liet zien over alle kwaliteiten te beschikken die een goed springpaard nodig heeft. Allen stuurde de merrie in 64.22 seconden naar de overwinning.

Top drie

Gerben Morsink had zijn zinnen gezet op de overwinning maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Naast Bertram Allen was het namelijk de Belg Bart Clarys die met een razendsnelle ronde beslag legde op de tweede plaats. Clarys reed de eveneens negenjarige Oxygene Du Marais Dd (v. Kannan) in 64.94 naar de tweede podiumplek.

Morsink had op zijn beurt 62.78 seconden nodig om Carina Z (v. Carthino Z) naar huis te rijden en dat leek ruimschoots genoeg voor de overwinning. Helaas viel er een balk in het gras wat Morsink op vier dure strafseconden kwam te staan. De eindtijd van 66.78 seconden bleek uiteindelijk goed voor de derde plaats.

Hoekstra, Greeve en Ter Harmsel

De rest van de top zes bestond uit Nederlanders. Hessel Hoekstra reed een vlotte foutloze ronde en stuurde Jazz-Men Impressed (v. Marius Claudius) probleemloos naar de finish. De geklokte tijd van 68.46 seconden leverde hem tevens een vierde plaats op. Michael Greeve volgde kort daarachter op de vijfde plaats en reed Dorothy (v. Diarado’S Boy) in 68.79 seconden naar huis. Wesley Ter Harmsel maakte de Nederlandse top zes compleet door Endvot (v. Lansdowne) in 69.72 seconden te finishen.

Uitslag

Bron: Horses.nl