Gerben Morsink klasse apart in hoofdnummer CSI Twente

Gerben Morsink had zich geen mooier begin van CSI Twente kunnen wensen. Op de openingsdag van het CSI in Geesteren stuurde hij Carina Z (Carthino Z x Guidam) in de razendsnelle tijd van 63,43 seconden door het parcours over 1,45 m direct op tijd en was daarmee de overtuigende winnaar van het hoofdnummer van de dag.