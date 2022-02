Gerben Morsink naar overwinning in sterk bezette 1.35m-rubriek Riesenbeck

Van de 108 deelnemers was het Gerben Morsink die de winst pakte in de 1.35m-rubriek in Riesenbeck. Morsink rekende in het parcours op de vos-merrie Carina Z (v. Carthino Z), het duo bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 56.31 seconden. Afgelopen juli reed de combinatie naar de overwinning in de CSI* Grote Prijs van Samorin.