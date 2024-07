Gerben Morsink nipt tweede in CSI5* 1,50m Riesenbeck

Gerben Morsink zette alles op alles in de CSI5* 1,50m proef in Riesenbeck en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats. Hij kwam met Colina Z (v. C-Ingmar) dicht in de buurt maar moest uiteindelijk de overwinning aan Abdel Saïd met Etincelle D'ellipse (v. Apache d'Adriers ) laten. De rest van de top vijf was een Duits feestje. Mario Stevens voerde met Carrie 22 (v. Christian) vanaf de derde plaats het Duitse drietal aan.

Waar de grote graspiste van Riesenbeck geldt als het toneel voor de LGCT-etappe worden er in de naastgelegen zandpiste ook de nodige interessante rubrieken afgewerkt. Vanochtend werd daar een CSI5* 1,50m proef direct op tijd gesprongen waar 28 combinaties van start gingen. Abdel Saïd zette halverwege het deelnemersveld de te kloppen tijd van 63.24 seconden neer en daar zou niemand meer aankomen.

Morsink tweede

Gerben Morsink kwam als een van de laatste ruiters aan start en wist dus welke tijd hij moest rijden wilde hij er met de overwinning vandoor gaan. Morsink heeft in Colina Z een razendsnel paard en de ruiter zette zijn zinnen ook op de winst maar kwam aan het einde van de rit net te kort. De geklokte tijd van 63.52 seconden bezorgde hem de tweede plaats.

Duits trio maakt top vijf compleet

Mario Stevens eindigde met Carrie 22 ook op het podium en werd in een tijd van 64.59 seconden derde. Sophie Hinners volgde op plaats vier. De Duitse topamazone reed de twaalfjarige Iron Dames My Prins (v. Zilverstar T) in 67.31 seconden naar de finish. Marco Kutscher maakte het Duitse feestje compleet en eindigde met Outrageous Charmer (v. Presley Boy) op plaats vijf (67.52 seconden).

Uitslag

Bron: Horses.nl