Gerben Morsink nipt vierde in 1.40m Poznan

Pius Schwizer bleef zojuist iedereen de baas in de 1.40m-rubriek direct op tijd. In het zadel van de achtjarige Frans gefokte Diane de Launay (v. Rock'n Roll Semilly) bleef hij foutloos en klokte de snelste tijd van 54,23 seconden. De Zwitser was eind november in Gorla Minore ook al goed op dreef met de merrie, die hij sinds september onder het zadel heeft. Op Italiaanse bodem wonnen ze het tweefasen-parcours over 1.40m.

De Pool Michal Kazmierczak kon niet tippen aan de snelle tijd van Schwizer en eindigde op de tweede plaats. Met de tienjarige ruin Whoopy Boy (v. Bajou du Rouet) kwam hij 1,89 seconden tekort voor de winst.

Morsink vierde

De nummers drie en vier zaten in deze rubriek erg dicht op elkaar. Dawid Skiba maakte de top drie compleet met La Vulkano L (v. Vulkan L). Hij had 57,71 seconden nodig om de finish te bereiken. Het lukte Gerben Morsink net niet om in de top drie terecht te komen. Hij reed de ring binnen met de achtjarige bij Zangersheide geregistreerde Carsey Z (v. Carthino Z). Het duo kwam in 57,73 seconden over de eindstreep.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl