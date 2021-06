Gerben Morsink pakt tweede plaats in 1.40m

Gerben Morsink was vanmiddag goed op dreef bij CSI De Peelbergen in Kronenberg. Met de achtjarige vos Carsey Z (v. Carthino Z) reed hij naar de tweede plaats in de tweefasen-rubriek over 1.40m. De combinatie legde het parcours foutloos af en passeerde de finish in 30,37 seconden. Carsey Z werd gefokt door zijn familie en Morsink rijdt de zoon van zijn eerste topper Persey al vanaf jong paard. Ze namen in 2018 en 2019 deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.