Gerben Morsink wint 1,45m. GP Exloo met Navarone Z

Gerben Morsink schreef vanmiddag de (1,45m.) Grote Prijs van Exloo op naam met de thuisgefokte Navarone Z (Nabab de Reve uit topmerrie Dakina v. Amor). En dit is niet de eerste keer dat Navarone vooraan meeloopt in een Grote Prijs de afgelopen maand, in Westergellersen werd 18 april ook al tweede). Op 2 en 3 ook Hollanders: Marc Houtzager en Doron Kuipers.

De tijd van 40.40 seconden in de barrage van Morsink was de snelste, hij liet daarmee de twee EK-ruiters (Rotterdam) Marc Houtzager en Doron Kuipers achter zich.

Elf in barrage

Elf combinaties plaatsten zich voor de barrage van de Grote Prijs van het CSI op de ruime springpiste van Hippisch Centrum Exloo. De hindernissen stonden in de eerste manche op een hoogte van 1.45m.

Gerben Morsink, eerder op de dag winnaar van de éénster Grote Prijs met Colina Z, was de derde starter in de barrage. Met de kortst mogelijk gereden route en spectaculaire sprongen van Navarone Z maakte de Twentse combinatie, die al eens zilver won op het NK in Mierlo, het de concurrentie bijzonder moeilijk. Doron Kuipers en de fijn springende Gabri deden als één-na-laatste starter een goede poging en werden uiteindelijk derde.

Marc Houtzager met Holy Moley

Marc Houtzager stuurde de extra springende Holy Moley (Verdi x Warrant) in 41.19 seconden door het barrageparcours. De zoon van Verdi sprong zo hoog en met zoveel macht dat daarmee tijd verloren ging. Doron Kuipers deed er net iets langer (43.89 sec) over met Gabri (Voltaire x Nassau).

Nog vier dubbel nul: twee keer VDL, een keer TN

Nog vier combinaties bleven dubbel nul. James Billington met Harwich VDL (Arezzo VDL x Darco) werd vierde en op vijf stond ook een (voormalig) VDL-paard: de KWPN goedgekeurde Graziano (Baltic x Great Pleasure) met Micky Morssinkhof.

Zevende met een dubbel nulrondje werd de Team Nijhof-hengst Hernandez TN (Kannan x Numero Uno), achter Caroline Müller met de ruin Garfield (v. Chelltago Z).

Uitslag

