Gerben Morsink wint Championat von Neumünster

Gerben Morsink had zich geen mooiere afsluiting van CSI Neumünster kunnen wensen. Nadat de ruiter met Carsey Z (Carthino Z x Guidam) vrijdag niet in de buurt kwam van het podium, maakte hij het vandaag fantastisch af. In het Championat von Neumünster, een 1,55 m met barrage, ging het duo er na strakke barrageronde met de hoofdprijs vandoor.