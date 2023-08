Gerben Morsink wint hoofdnummer Kronenberg

Gerben Morsink is vandaag sterk begonnen aan CSI Kronenberg. Op de openingsdag reed hij Carsey Z (Carthino Z x Guidam) in het 1,45 m met barrage, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, foutloos en in de snelste tijd over de eindstreep. Daarmee was Morsink met zijn tienjarige vosruin de terechte winnaar.