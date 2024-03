Gerco Schröder en Glock’s Brilliant Berlin derde in GP-kwalificatie Oliva

Gerco Schröder is met Glock's Brilliant Berlin (v. Berlin) vandaag goed begonnen aan CSI Olivia. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong het duo naar de derde prijs.

Schröder en de zoon van Berlin kwamen in 64,64 seconden over de finish wat in dit veld van 29 combinaties goed was voor de derde tijd. De Belg Andres Vereecke was net iets sneller. Met In The Mood (v. Winningmood) klokte hij 64,12 seconden en pakte daarmee de tweede prijs. Met de razendsnelle tijd van 60,93 seconden ging de overwinning verdiend naar de Brit Izac Ketteridge met Galerius (v. Diamant de Semilly).

Van den Brink

Voor Nederland deed ook Dennis van den Brink goede zaken. Hij stuurde Joy Of Spring R (v. Andiamo Z) in 69,41 seconden door het parcours en werd daarmee zesde.

Uitslag

Bron: Horses.nl