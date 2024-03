Gerco Schröder net buiten podium in 1.50m Oliva

Gerco Schröder is in het Spaanse Oliva net buiten het podium gevallen in het hoofdnummer van de dag, een 1.50m met barrage. Hij reed de KWPN-ruin Glock's Brilliant Berlin (v.Berlin) foutloos rond in een tijd van 38,99 seconden, wat hen een vierde plaats opleverde. De winst ging naar de Spanjaard Mariano Martinez Bastida.

In de tienkoppige barrage reed Bastida de Berlin-zoon Belano Vd Wijnhoeve Z naar 37,37 seconden en verwees daarmee Stephi de Boer naar een tweede plaats. Zij kwam met de merrie Querida (v.Qualito) in 38,04 seconden over de finish. De Brit Joseph Clayton had met de hengst Gentlemen vh Veldhof (v.Quite easy I) 38,68 seconden nodig, goed voor plaats drie.

Uitslag

Bron: Horses.nl