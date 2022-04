Gerco Schröder pakt tweede plek in Kronenberg

0.04 seconden kwam Gerco Schröder tekort om de overwinning te pakken met New Star vd Berghoeve (v.Gitano) in De Peelbergen in Kronenberg. Nu was het Enzo Chiarotto met Beyonce de Gue (v.Fusain de Defey HN) die er met de eer en 1250 euro vandoor ging. Oda Charlotte Lyngvaer mocht zich als derde opstellen met Joelina (v.Entertainer).

Van de 48 deelnemers kwamen er twaalf terug voor de barrage. Onder hen bevonden zich buiten Schröder nog twee Nederlanders. Kevin Beerse hield in de barrage de lei wederom schoon in 41.66 seconden waarmee hij en Fenia JTL (v.Numero Uno) zesde werden. De zevende plaats was voor Niels Kersten die met Call Me Baby Quick PS (v.Conthargos) een fout kreeg maar wel de snelste vierfouter was.

Andere Nederlanders

Bember Dijkman en Mans Thijssen kregen beiden geen hindernisfouten maar schakelden zichzelf uit voor een hoge notering omdat ze beiden te lang de tijd namen voor hun parcours en tegen strafpunten voor tijdsoverschrijding opliepen.

Uitslag

Bron: Horses.nl