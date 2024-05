Gerrit Nieberg in racetempo naar zege, Pim Mulder tweede in 1.40m Kessel

Gerrit Nieberg maakte vanmorgen in Kessel in het 1.40m direct op tijd goed gebruik van de ervaring van zijn paard. De 15-jarige Jolie van het Molenhof (v. Nabab de Reve) galoppeerde ruim 5 seconden eerder door de finish dan Jokina (v. Chaqui Z), de tienjarige merrie van Pim Mulder. Conor Drain werd derde met Kinellos (v. Berlin).

De Duitse springruiter Gerrit Nieberg bleef foutloos en ging in racetempo (0/63,10 seconden) rond met Jolie van het Molenhof. De ervaren merrie was eerder succesvol onder Gudrun Patteet en Niels Bruynseels. Werner Muff bracht haar zelfs op het hoogte niveau uit. Pim Mulder werd tweede met de door Jacqueline Evenhuis gefokte Jokina. De merrie gaat zowel in de vader- als de moederlijn terug op de stammoeder van de familie Morssink-Evenhuis, Wokina (v. Nimmerdor). Deze combinatie zette de klok stil op 0/68,48 seconden.

Fractie langzamer

Conor Drain was met Kinellos maar een fractie langzamer en eindigde als derde in 0/68,54 seconden. Kinellos werd als jong paard gereden door Julia te Woerd.

