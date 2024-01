Gerrit Niebergs toppaard Ben verkocht aan Lucy Davis

Gerrit Nieberg heeft gisteren op Instagram bekend gemaakt dat zijn toppaard Ben (v. Sylvain) verkocht is naar Amerika. Lucy Davis, die op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro deel uitmaakte van het zilveren team met de vos Barron (v. For Pleasure), gaat Ben rijden. Het is een gemis voor de familie Nieberg en de Duitse springsport.

Nieberg rijdt de vos sinds 2019 en was erg succesvol met de ruin. In 2022 wonnen ze de Grand Prix op CHIO Aken. Het jaar daarop werden ze tweede in de Grand Prix in Basel. In 2023 waren ze ook de beste in de Grand Prix in Hamburg en maakte ze deel uit van het Duitse team op het EK in Milaan. De laatste wedstrijd van het paar was de finale van de GCL Super Cup. Daar behaalden ze de vijfde plaats.

‘Ben heeft mijn carrière vormgegeven’

Ben kwam als jong paard bij de familie Nieberg en was ‘fris in de dressuur’, zoals Lars Nieberg het ooit glimlachend verwoordde. De familie had geduld door het uitbundige temperament van de kleinzoon van Baloubet du Rouet. Hij gaf het hun duizendvoudig terug. ”Ben heeft mijn carrière vormgegeven”, aldus Gerrit Nieberg.

Talent blijft niet onopgemerkt

Het talent van de ruin bleef niet onopgemerkt. Na de overwinning in de Grote Prijs in Aken waren er veel mensen geïnteresseerd in Ben. ”Ik wil Hendrik Snoek en mijn vader bedanken dat ze hem zo lang mogelijk voor mij hebben behouden. Hij is een paard met een persoonlijkheid en een karakter die ik nooit zal vergeten.”

Bron: Instagram/Horses.nl